اختلاف قیمت بین هزینه تولید و قیمت مصرف شیر، به ضرر مردم و تولیدکنندگان و به سود دلالان است.

اختلاف قیمت میان هزینه تولید و قیمت مصرف، بیانگر نارسایی در زنجیره تأمین است، هم اکنون قیمت خرید هر کیلوگرم شیر خام از دامدار حدود ۲۹ هزار تومان است اما همین محصول پس از عبور از دست واسطه‌ ها با نرخ بیش از ۴۰ هزار تومان به مصرف ‌کننده عرضه می‌ شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت:

مهدی ناصری افزود: این شکاف قیمتی نه برای دامدار سودی و نه برای مردم صرفه‌ ای دارد و در واقع حاصل زحمت دامدار نصیب واسطه‌ ها می‌ شود و تنها جیب واسطه‌ ها را پر می‌ کند.

وی با ابراز نگرانی از افزایش هزینه‌ های تولید و محدودیت در تأمین ارز برای واردات نهاده‌ های دامی تأکید کرد: در صورت ادامه یافتن این وضعیت، کاهش تولید شیر خام و در پی آن کاهش عرضه لبنیات در بازار، امری محتمل است و این موضوع می‌ تواند به صورت مستقیم امنیت غذایی کشور را تهدید کند.

فرماندار فریمان با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری گفت: انتظار می‌ رود دستگاه‌ های نظارتی با قاطعیت بیشتری در عرصه نظارت حضور یابند تا ضمن شفاف شدن فرآیند توزیع نهاده‌ های یارانه‌ ای، از بروز تخلف و انحراف جلوگیری شود.

تأکید بر لزوم توزیع خوراک دام یارانه‌ ای بر اساس دام واقعی در فریمان