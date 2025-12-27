فرماندار فریمان:
اختلاف قیمت شیر جیب واسطه ها را پر می کند
اختلاف قیمت بین هزینه تولید و قیمت مصرف شیر، به ضرر مردم و تولیدکنندگان و به سود دلالان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار فریمان گفت: اختلاف قیمت میان هزینه تولید و قیمت مصرف، بیانگر نارسایی در زنجیره تأمین است، هم اکنون قیمت خرید هر کیلوگرم شیر خام از دامدار حدود ۲۹ هزار تومان است اما همین محصول پس از عبور از دست واسطه ها با نرخ بیش از ۴۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.
مهدی ناصری افزود: این شکاف قیمتی نه برای دامدار سودی و نه برای مردم صرفه ای دارد و در واقع حاصل زحمت دامدار نصیب واسطه ها می شود و تنها جیب واسطه ها را پر می کند.
وی با ابراز نگرانی از افزایش هزینه های تولید و محدودیت در تأمین ارز برای واردات نهاده های دامی تأکید کرد: در صورت ادامه یافتن این وضعیت، کاهش تولید شیر خام و در پی آن کاهش عرضه لبنیات در بازار، امری محتمل است و این موضوع می تواند به صورت مستقیم امنیت غذایی کشور را تهدید کند.
فرماندار فریمان با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری گفت: انتظار می رود دستگاه های نظارتی با قاطعیت بیشتری در عرصه نظارت حضور یابند تا ضمن شفاف شدن فرآیند توزیع نهاده های یارانه ای، از بروز تخلف و انحراف جلوگیری شود.
تأکید بر لزوم توزیع خوراک دام یارانه ای بر اساس دام واقعی در فریمان
فرماندار فریمان همچنین در بازدید از روند توزیع نهاده ها، با تأکید بر نقش نهادهای متولی در توزیع خوراک دام حمایتی گفت: دامدارانی باید از خدمات حمایتی و خوراک دام یارانهای بهره مند شوند که شایستگی و شرایط لازم را داشته باشند و در این مسیر، حداکثر دقت نظر ضروری است.
ناصری افزود: ضوابطی همچون پرونده بیمه، تعداد دام بیمه شده و دام های پلاک کوبی شده برای شناسایی تعداد دام واقعی و تخصیص سرانه خوراک حمایتی وجود دارد؛ که خوراک سهمیه ای شهرستان بر همین اساس توزیع خواهد شد و دستگاه های مرتبط مکلف هستند خوراک دامی را که دولت در شرایط سخت تأمین اعتبار برای آن ارز اختصاص داده است، دقیقاً بر اساس دام موجود به دست دامداران برسانند.