پخش زنده
امروز: -
مخترع جوان مهابادی با همت، اراده و ثبت چند قطعه یدکی خودرو گام بلندی در مسیر خلاقیت، اشتغالزایی و رقابت در بازار کار برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ پیام حیدرنیا مخترع مهابادی میگوید، همه چیز از یک ایده شروع شد، رؤیایی که با راه اندازی کارگاه کوچک تولیدی رنگ واقعیت گرفت و اختراعی که حالا چرخ زندگی چندین نفر دیگر را هم میچرخاند.
در این کارگاه کوچک تولیدی در مهاباد، قطعاتی ساخته میشود که کیفیت شان توان رقابت با نمونههای وارداتی را دارد، محصولاتی که اگر مورد حمایت قرارگیرند، میتواند به گامی مهم در خودکفایی صنعت قطعات خودرو تبدیل شوند.
مخترع مهابادی نمونهای روشن از همت، تلاش و خلاقیت است؛ ظرفیتی که با وجود محدودیتها، به تولید، اشتغالزایی و بازار رسیده است.
خبرنگار: رشیدیان