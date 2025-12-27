به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: این بیمارستان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بهداشتی و درمانی شهرستان شوشتر به شمار می‌رود که تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی افزود: امیدواریم با تحقق تعهدات وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی، فاز نخست این پروژه شامل طبقات سوم و چهارم بیمارستان، در آینده نزدیک به مرحله بهره‌برداری برسد و گامی مؤثر در بهبود خدمات درمانی به مردم منطقه برداشته شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر نیز گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار حوزه سلامت منطقه، به‌صورت مستمر در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال پیگیری است.

دکتر علیزاده افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تأمین به‌موقع زیرساخت‌های اساسی از سوی دستگاه‌های مرتبط، این آمادگی وجود دارد که پروژه بیمارستان خاتم‌الانبیاء در قالب دو فاز مجزا تحویل و وارد مرحله بهره‌برداری عملیاتی شود.