معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون: برای کارگران صنایع و شهرکهای صنعتی، واحد مسکونی احداث خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون گفت: براساس تفاهم نامهی بین وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی برای کارگران واحد مسکونی احداث خواهد شد.
یعقوب رستمی مالخلیفه در جلسهی شورای مسکن استان که با موضوع مسکن کارگری در فرمانداری ساوه برگزار شد، افزود: کمبود شدید نیروی کار در صنایع و شهرکهای صنعتی عمدتاً ناشی از ناتوانی کارگران در تأمین مسکن است.
رستمی مالخلیفه گفت: با حضور رئیسجمهور کلنگزنی ۹۲ هزار واحد مسکن کارگری انجام شده که بیش از ۸۰۷ هزار و ۵۰۰ واحد آن در کمتر از سه ماه به مرحله فونداسیون و صدور مجوز رسیده است.
این مقام وزارت کار با انتقاد در خصوص پروژه ۸۱۰ واحدی زرندیه نیز افزود: هدف ما ساخت واقعی مسکن برای کارگران است؛ نباید فقط پروژه را کلنگ بزنیم و پیگیری نکنیم.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هر مسئول یا نهادی که توانایی و اختیارات لازم را دارد، باید بدون لحظهای درنگ وارد عمل شود و در اجرای این حق قانونی کارگران را یاری رساند. این موضوع نه تنها از منظر قوانین جاری کشور اهمیت بالایی دارد، بلکه از دیدگاه اخلاقی و انسانی نیز یک تکلیف واجب به شمار میرود.
حجت الاسلام محمد سبزی به نقش مثبت صنایع در حل معضل مسکن کارگری اشاره و افزود: مدل مشارکت صنایع به هیچ عنوان نباید باعث تضییع حقوق قانونی کارگران شود؛ به ویژه نباید وضعیت فرم «ج» آنها را که شرط بهرهمندی از تسهیلات دولتی است، تحت تأثیر منفی قرار دهد. هدف نهایی از اجرای طرح مسکن کارگری، آن است که کارگران پس از سالها تلاش و خدمت، بتوانند صاحبخانه شوند و انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت و ماندگاری در همان صنعت پیدا کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با بیان اینکه در حوزه واگذاری زمین جهت مسکن کارگری، اولویت با ساخت مجتمع توسط خود صنایع است، گفت: هدف اصلی این طرح، ایجاد صنعتشهرها برای کاهش تردد کارگران، افزایش زمان حضور آنها کنار خانواده و تأمین خدمات عمومی مانند آموزشی و درمانی در نزدیکی محل کار است.
قدرت الله ابک به سه حالت این طرح اشاره کرد و افزود: در حالت اول کارگران دارای فرم ج سبز (کسانی که تاکنون از تسهیلات مسکن دولتی استفاده نکردهاند) طبق قانون، مشمول دریافت زمین یا تسهیلات رایگان هستند. نامهای رسمی به صنایع و فرمانداریهای استان ارسال شده تا لیست کامل این کارگران جمعآوری و به معاونت عمرانی استانداری اعلام شود.
وی در خصوص حالت دوم گفت: صنایع میتوانند درخواست ایجاد منازل سازمانی در نزدیکی مجموعه خود را داشته باشند. در این مدل، زمین به صورت مالکیتی یا اجارهای به صنایع واگذار میشود و مالکیت اعیان (ساختمانها) نیز در اختیار صنعت قرار میگیرد تا واحدها به طور متوالی به کارگران تخصیص یابد.
معاون عمرانی استانداری مرکزی تأکید کرد: کل طرح مسکن کارگری در قالب «صنعتشهر» پیگیری میشود تا تردد روزانه کارگران به داخل شهرها به حداقل برسد، زمان بیشتری کنار خانواده سپری کنند و خدمات سکونتگاهی از جمله فضای سبز، مراکز آموزشی، درمانی، انتظامی و سایر کاربریهای عمومی مستقیماً در داخل مجتمع تأمین شود.
در این جلسه برتسریع در اجرای پروژهی ۸۱۰ واحدی شهر مامونیهی شهرستان زرندیه و تهیه جامعهی آماری مشخص از کارگران واجدالشرایط و صاحبان متقاضی واگذاری زمین با تعیین زمانبندی مناسب تاکید شد.