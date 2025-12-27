مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: قیمت مرغ باید واقعی و منصفانه تعیین شود تا هم تولیدکننده متضرر نشود و هم رضایت و آرامش در بازار مصرف برقرار گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه هماهنگی نحوه کنترل جوجه‌ریزی و انجام بازدید‌های روزانه و مستمر واحد‌های مرغداری در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار و بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر روند جوجه‌ریزی و توزیع نهاده‌های دامی تأکید شد.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع گوشت مرغ، گفت: کنترل مستمر در بخش تولید و توزیع، از مهم‌ترین اولویت‌های استان و وزارتخانه است.

بزاز‌زاده افزود: قیمت مرغ باید واقعی و منصفانه تعیین شود تا هم تولیدکننده متضرر نشود و هم رضایت و آرامش در بازار مصرف برقرار گردد.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواست تا نظارت‌ها را به ویژه در زمینه توزیع نهاده‌های دامی افزایش دهند و از قاچاق و عرضه خارج از شبکه جلوگیری کنند.

معاون تولیدات دامی سازمان هم با بیان اینکه کمبود نهاده‌ها و عرضه خارج از سامانه بازارگاه مشکلاتی در روند تولید ایجاد کرده است، اظهار داشت: در برخی مناطق مشاهده می‌شود نهاده‌ها با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در بازار آزاد عرضه می‌شود که باید مورد بررسی و برخورد قانونی قرار گیرد.

غیب‌الهی خاطرنشان کرد: در شهرستان‌ها، تیم‌های نظارتی متشکل از نماینده دامپزشکی، مسئول امور دام و توسعه بازرگانی موظف هستند بازدید‌های روزانه و مستمر از واحد‌های مرغداری را انجام دهند تا از صحت جوجه‌ریزی کامل واحد‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید اطمینان حاصل شود.