استاندار خراسان شمالی بر اهمیت تسریع در روند صدور و اجرای مجوزهای نیروگاههای خورشیدی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در نشست گزارش وضعیت انرژی خورشیدی که ۶ دی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت تسریع در روند صدور و اجرای مجوزهای نیروگاههای خورشیدی گفت: آخرین وضعیت بررسی مجوزهای نیروگاههای خورشیدی برای استان حائز اهمیت ویژه است، چراکه تعهدات استانی باید در بازه زمانی تعیینشده به انجام برسد.
وی تشکیل بانک اطلاعاتی زمین برای واگذاریها را الزامی دانست و افزود: تا دو هفته آینده، عدم اجرای تعهدات برخی از شرکتها باید بهصورت شفاف تعیین تکلیف شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه انرژی خورشیدی، اظهار کرد: خراسان شمالی جزو استانهایی است که ظرفیت مناسبی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد و طی یک سال اخیر اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.
وی گفته: هرچه این اتفاقات با سرعت بیشتری رخ دهد، بار بیشتری از دوش کشور برداشته خواهد شد.
وی بر لزوم تسریع در اجرای پروژهها و پایبندی دستگاهها و شرکتها به تعهدات خود نیز تأکید کرد.
براساس گزارش این نشست، تاکنون برای احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۲۶۲ مگاوات تشکیل پرونده شده است.
در مجموع، طی یک سال گذشته ۱۷۹ مجوز با ظرفیت تولید ۳۸۸ مگاوات برق صادر شده که از این تعداد، ۱۲۲ مجوز مربوط به بخش خصوصی معادل ۵۸ درصد کل مجوزهاست که ظرفیتی برابر با ۲۱۹ مگاوات دارد و برای ۱۶۷ مگاوات آن زمین تعیین تکلیف شده است.
شرکت برق با ۱۶ مجوز، سهمی معادل ۱۳ درصد را به خود اختصاص داده است.
بخش تکلیفی دارای ۱۷ مجوز و ۲۹ درصد سهم مجوزها و ادارات دولتی نیز دارای ۲۴ مجوز در این حوزه هستند.