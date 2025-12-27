به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: نمایش «خواب عمیق» به طراحی، نویسندگی و کارگردانی مهرداد محب علیزاده از رشت در سومین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان «باغچه بان» در شهر مرند استان آذربایجان موفق به کسب جوایز زیر شد.

کسب دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی رتبه اول نویسندگی برای مهرداد محب علیزاده برای متن نمایش «خواب عمیق»، کسب دیپلم افتخار، کارگردانی دوم و جایزه نقدی به مهرداد محب علیزاده برای کارگردانی نمایش «خواب عمیق»، کسب اهدای دیپلم افتخار، جایزه نقدی بازیگری ویژه کودک و نوجوان به یاسین (هیراد) رستمی، امیرعلی حسین نژاد و آرتین بهاری، کسب دیپلم افتخار و جایزه نقدی اول گریم به آدینا شفیع پور برای نمایش «خواب عمیق»، کسب دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی طراحی صحنه دوم به مهرداد محب علیزاده برای نمایش «خواب عمیق»، کسب دیپلم افتخار و تقدیر از طراحی لباس به مهرداد محب علیزاده برای نمایش «خواب عمیق» و کسب دیپلم افتخار و نمایش برگزیده سومین جشنواره ملی باغچه بان مرند برای نمایش «خواب عمیق» از جوایزی بود که اثر هنری خواب عمیق توانست کسب کند.

سومین دوره جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان «باغچه بان» به دبیری سعید سلطانپور از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۴ در شهر مرند استان آذربایجان شرقی برگزار شد.