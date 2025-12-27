دفتر صندوق ضمانت صادرات ایران در استان با اختیارات اجرایی آغاز به کار کرد؛ اقدامی که می‌تواند خدماتی، چون ضمانت صادرات کالا، پوشش بیمه‌ای و حمایت در حوزه واردات را فراهم کند.

عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: این دفتر برخلاف گذشته که صرفاً نقش تبلیغاتی و راهنمایی داشت، اکنون با اختیارات اجرایی آغاز به کار کرده و می‌تواند خدماتی همچون ضمانت صادرات کالا، پوشش بیمه‌ای و حمایت در حوزه واردات را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،

عبدیان با اشاره به اهمیت این اقدام، تأکید کرد که استقرار دفتر در محل اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، دسترسی فعالان اقتصادی استان به خدمات صندوق را تسهیل می‌کند.

وی همچنین درباره برنامه‌های اتاق بازرگانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: طی دو سال گذشته هیئت‌های تجاری به کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، تاجیکستان و پاکستان اعزام شده و نمایشگاه‌هایی در اقلیم کردستان برگزار شده است. به تازگی نیز شوروم‌هایی برای عرضه نمونه محصولات صادراتی استان راه‌اندازی شده تا نیاز تجار خارجی تأمین شود و در مقابل، واردات کالاهای مورد نیاز کشور از طریق تهاتر انجام گیرد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی قزوین، شش کشور عراق، پاکستان، افغانستان، امارات و روسیه به عنوان بازارهای هدف در سال آینده فعال خواهند شد و گزارش عملکرد این برنامه‌ها به صورت شفاف به مردم استان ارائه خواهد شد.