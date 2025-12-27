افتتاح دفتر صندوق ضمانت صادرات در قزوین؛ گامی تازه برای حمایت از صادرکنندگان
دفتر صندوق ضمانت صادرات ایران در استان با اختیارات اجرایی آغاز به کار کرد؛ اقدامی که میتواند خدماتی، چون ضمانت صادرات کالا، پوشش بیمهای و حمایت در حوزه واردات را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: این دفتر برخلاف گذشته که صرفاً نقش تبلیغاتی و راهنمایی داشت، اکنون با اختیارات اجرایی آغاز به کار کرده و میتواند خدماتی همچون ضمانت صادرات کالا، پوشش بیمهای و حمایت در حوزه واردات را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارائه دهد.
عبدیان با اشاره به اهمیت این اقدام، تأکید کرد که استقرار دفتر در محل اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، دسترسی فعالان اقتصادی استان به خدمات صندوق را تسهیل میکند.
وی همچنین درباره برنامههای اتاق بازرگانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: طی دو سال گذشته هیئتهای تجاری به کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، تاجیکستان و پاکستان اعزام شده و نمایشگاههایی در اقلیم کردستان برگزار شده است. به تازگی نیز شورومهایی برای عرضه نمونه محصولات صادراتی استان راهاندازی شده تا نیاز تجار خارجی تأمین شود و در مقابل، واردات کالاهای مورد نیاز کشور از طریق تهاتر انجام گیرد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی قزوین، شش کشور عراق، پاکستان، افغانستان، امارات و روسیه به عنوان بازارهای هدف در سال آینده فعال خواهند شد و گزارش عملکرد این برنامهها به صورت شفاف به مردم استان ارائه خواهد شد.