از این پس بر اساس قانون الزام به ثبت سند رسمی، معاملات زمین و مسکن تنها با ثبت در دفاتر اسناد رسمی معتبرهستند و قولنامه‌ها ملاک مالکیت نیستند.

ثبت رسمی معاملات املاک؛ پایان نگرانی قدیمی کردستانی‌ها ثبت رسمی معاملات املاک؛ پایان نگرانی قدیمی کردستانی‌ها ثبت رسمی معاملات املاک؛ پایان نگرانی قدیمی کردستانی‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، قانون ثبت رسمی معاملات املاک راه کلاهبرداری‌های ملکی را مسدود و آمار پرونده‌های قضایی را کاهش خواهد داد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خرید و فروش املاک بدون ثبت رسمی را فاقد هر گونه اعتبار میداند و با هدف افزایش امنیت حقوقی و مقابله با دعاوی ملکی وارد مرحله اجرا شده است.

براساس این قانون، هرگونه معامله مربوط به زمین، مسکن و سایر اموال غیرمنقول، تنها در صورتی معتبر است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تنها اسناد رسمی ثبت‌شده را معتبر میدانند و همین امر نقش مهمی در نظم‌بخشی به معاملات ملکی ایفا می‌کند.