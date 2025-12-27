پخش زنده
از این پس بر اساس قانون الزام به ثبت سند رسمی، معاملات زمین و مسکن تنها با ثبت در دفاتر اسناد رسمی معتبرهستند و قولنامهها ملاک مالکیت نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، قانون ثبت رسمی معاملات املاک راه کلاهبرداریهای ملکی را مسدود و آمار پروندههای قضایی را کاهش خواهد داد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خرید و فروش املاک بدون ثبت رسمی را فاقد هر گونه اعتبار میداند و با هدف افزایش امنیت حقوقی و مقابله با دعاوی ملکی وارد مرحله اجرا شده است.
براساس این قانون، هرگونه معامله مربوط به زمین، مسکن و سایر اموال غیرمنقول، تنها در صورتی معتبر است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
دستگاههای اجرایی و خدماترسان تنها اسناد رسمی ثبتشده را معتبر میدانند و همین امر نقش مهمی در نظمبخشی به معاملات ملکی ایفا میکند.