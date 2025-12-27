جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون جرائم در استان با برنامه ریزی دقیق، اقدام‌های فنی و عملیاتی و هماهنگی ارکان امنیتی و انتظامی ۱۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین زلقی روز شنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندهان جدید و سابق انتظامی شوش که در سالن نشست‌های این شهرستان برگزار شد، امنیت را امری جمعی دانست و اظهار داشت: جرائم در خوزستان از ابتدای امسال تاکنون با برنامه ریزی دقیق، اقدام‌های فنی و عملیاتی و هماهنگی بسیار مناسب تمام ارکان امنیتی و انتظامی استان ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: «امنیت عینی»، دفع خطر از مردم و «امنیت ذهنی»، ارتقای احساس امنیت برای مردم است و تحقق این ۲ رکن نیازمند همراهی و مشارکت همه مردم، مسوولان، فعالان، شیوخ و بزرگان است.

سرهنگ زلقی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی پذیرای هرگونه انتقاد سازنده است، بیان کرد: سازمانی موفق است که گوش شنوایی برای نقد داشته باشد؛ شنیدن گلایه‌ها و انتقادات، ارتباط نزدیک با مردم و تلاش برای اصلاح نواقص و رفع مسایل از جمله اولویت‌های پلیس است.

آمار بالای جرائم خشن شوش از دغدغه‌های فراجای خوزستان

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با تجلیل از عملکرد امینت آفرینان انتظامی شوش گفت: عوامل فرماندهی انتظامی شوش با تلاش شبانه روزی تاکنون در تامین امنیت و آسایش این شهرستان مهم و راهبردی موفق عمل کرده‌اند.

وی بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود شهرستان را برای ارتقای امنیت پایدار شوش مورد تاکید قرار داد و افزود: همراهی بزرگان، شیوخ و طوایف با فراجا یکی از ارکان تضمین امنیت در این شهرستان است.

سرهنگ زلقی با اشاره به آمار بالای جرایم خشن در شوش بیان کرد: آمار بالای جرایم خشن در این شهرستان به یکی از دغدغه‌های فرماندهی انتظامی خوزستان تبدیل شده بود که طی ماه‌های اخیر با اجرای طرح‌های مختلف امنیتی و برخورد‌های قاطع با مجرمان و سارقان مسلح بخشی از این نگرانی برطرف شده است.

برخورد قاطع با سارقان و مجرمان مسلح بدون وقفه در دستور کار است

این مقام انتظامی گفت: عملکرد موفق فرماندهی انتظامی شوش در برخورد قاطع با سارقان مسلح در این شهرستان موجب شده تا در این مدت حتی عملکرد آماری فرماندهی انتظامی شهرستان‌های دزفول، اندیمشک و کرخه نیز بهبود یابد.

وی ادامه داد: تقویت کلانتری ۱۱ شوش، احداث هرچه سریعتر کلانتری شهر حر شوش و همچنین برخورد مستمر و قاطع با سارقان و مجرمان این شهرستان به عنوان اولویت در دستور کار فرمانده جدید این شهرستان قرار دارد.

سرهنگ زلقی با بیان اینکه رسانه‌های معاند سیاه نمایی و بزرگنمایی مسایل درون کشور را در دستور کار قرار داده‌اند، اظهارکرد: تمام تلاش گروه‌های معاند و تجزیه طلب بر ۲ محور اقتصادی و ناکارآمد معرفی کردن مسوولان ایران متمرکز شده است.

وی افزود: انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مردم پای کار ایران و نظام اسلامی هستند و اگر مشکلی و گلایه مندی نیز وجود دارد ناشی از عملکرد مسوولان است.

لزوم تسریع در فعالسازی کلانتری شهر حر شوش

فرماندار شوش نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت سرعت بخشی به افتتاح و فعال سازی کلانتری شهر حر گفت: جانمایی کلانتری این شهر انجام و اقدام‌های اولیه برای احداث کلانتری آغاز شده است که با توجه به اهمیت فعال سازی هرچه سریعتر این کلانتری مهم، سرعت بخشی به استقرار نیرو در این کلانتری مورد انتظار است.

امید صبری‌پور، ادامه داد: احداث ایست و بازرسی دوم شوش به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم انتظامی و از مصوبه‌های استانی با موانعی مواجه شده است که حل این مسایل نیاز به برخی تصمیم گیری‌ها در استان دارد.

وی با اشاره به تقدیم ۲۹ شهید مدافع امنیت در شوش افزود: فرماندهی انتظامی این شهرستان در دفاع از امنیت و آرامش شهروندان در این شهرستان شبانه روز در میدان حضور دارد که این تلاش شبانه روزی و مجاهدانه قابل تجلیل است.

فرماندار شوش عملکرد فرمانده سابق این شهرستان را موجب جلب رضایتمندی عمومی دانست و گفت: فرمانده جدید شوش از نیرو‌های متخصص و کاربلد انتظامی در استان است.

وی با بیان اینکه انسجام کنونی میان تمام اعضای شورای تامین شوش کم نظیر است، افزود: حضور میدانی، دغدغه مندی برای حل مسایل مردم و برخورد قاطع با مخلان و سارقان از جمله ویژگی‌های برجسته فرمانده سابق انتظامی شوش است که انتظار از فرمانده جدید، حفظ، استمرار و تقویت این شاخص‌ها است.

در این آیین از زحمات سرهنگ محمد محمدی نسب فرمانده انتظامی شوش تجلیل و سرهنگ صالح مطهری‌راد به عنوان فرمانده جدید انتنظامی این شهرستان معرفی شد.

سرهنگ محمدی نسب از آبان ماه ۱۴۰۲ مسوولیت فرماندهی انتظامی شوش را به عهده داشت که به افتخار بازنشستگی نائل شد.

سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده جدید انتظامی شوش نیز، مسوولیت‌های مختلفی از جمله معاون حقوقی فرماندهی انتظامی خوزستان، فرمانده انتظامی کارون و فرمانده انتظامی باوی را در کارنامه خود دارد.