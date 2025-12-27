پخش زنده
حس خوب بندگی با اجرای جشن تکلیف ۸۵۰ دختر در خمین به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ۵۸۰ دانش آموز دختر خمین رسیدن به سن تکلیف خود را در مصلی امام خمینی (ره) جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ سعید شاهوردی مدیر آموزش و پرورش خمین گفت: ۸۵۰ دانش آموز دختر بصورت متحد و یکپارچه جشن تکلیف خود را برگزار کردند که در این برنامه اجراهای فرهنگی و قرآنی جهت شناخت دانش آموزان از تکالیف دینی از برنامههای آموزش و پرورش شهرستان خمین بود.
جشن تکلیف از مراسم مذهبی اسلامی است و با برگزاری این جشن دختران و پسران مسلمانی که به سن تکلیف رسیدهاند، متوجه میشوند که به سن شرعی انجام تکلیف الهی رسیدهاند و مکلفندبایدها و نبایدهای دین اسلام را که مراجع تقلید در رساله فقهی بیان کردهاند رعایت کنند.