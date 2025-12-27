به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کلیپی زیبا و دیدنی از بازیگوشی دو پلنگ ایرانی در قاب دوربین تله‌ای، در مناطق جنگلی دهستان کسلیان شهرستان سوادکوه به ثبت رسیده است.

این تصاویر توسط نبی‌الله طالبی اتویی، همیار محیط‌زیست ضبط شده و لحظاتی کم‌نظیر از حضور و رفتار طبیعی دو پلنگ ایرانی را در زیستگاه جنگلی این منطقه به نمایش می‌گذارد.

ثبت چنین تصاویری، علاوه بر جذابیت بصری، نشان‌دهنده غنای تنوع زیستی و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی در مناطق جنگلی مازندران است.