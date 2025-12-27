استاندار خوزستان در نشست با کادر بهداشت و درمان استان، با اشاره به سختی‌های کار و کمبود نیرو در این بخش، قول داد مشکلات آنان در دو سطح ملی و استانی پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در این نشست که امروز شنبه ۶ دی در تالار صدای مردم در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار داشت: مشکلات عدیده‌ای را این عزیزان با آن مواجه هستند، از لحاظ بحث رفاهیات، میزان دریافتی‌ها و سختی کار؛ و واقعاً کار بخش بهداشت و درمان کار سخت و طاقت‌فرسایی است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کادر بهداشت و درمان نسبت به بیماران کم است و هم میزان دریافتی آنها پایین است، ادامه داد: در دانشگاه علوم پزشکی باید ببینیم که در استان چه بخشی از این مشکلات را می‌توانیم حل بکنیم؛ اینها را دسته‌بندی بکنیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: قرار بر این شد که پنج نفر از کادر بهداشت و درمان به عنوان نماینده حاضر شوند و با مشارکت آنها و مسئولان ذیربط یک کارگروهی ما در استانداری تشکیل خواهیم داد تا خواسته‌های آنها به شکل منسجم و مستمری در دست پیگیری قرار گیرد.

موالی زاده تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد آن دسته از مشکلاتی که در استان قابل حل است، آنها را در استان دنبال کنیم و آن بخشی که باید در تهران دنبال شود، انشالله آنها را هم پیگیری خواهیم کرد.