تصویب نام گذاری تعدادی از معابر شهری به نام شهدا و بسته جامع حمایت از سرمایه های مردمی، مهم ترین مصوبه های امروز شورای شهر مشهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به تشریح مصوبات یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر پرداخت.
موسی الرضا حاجی بگلو گفت: در ابتدای این جلسه، لایحه نام گذاری تعدادی از معابر شهری به نام شهدای گرانقدر در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: در ادامه، بسته جامع حمایت از سرمایه های مردمی و سرمایه گذاران در راستای تولید، اشتغال، کارآفرینی و غیره در حوزه های مرتبط با مدیریت شهری نیز تصویب شد.