به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علیرضا یزدانی با اشاره به اینکه این ۱۲ زندانی زن بیش از ۸۰ میلیارد ریال بدهی داشتند که با دعوت از شکات مبلغ ۱۴ میلیارد ریال گذشت رضایتمندانه گرفته شد گفت: حدود ۲۹ میلیارد ریال نیز از محل پذیرش اعسار نزد مراجع قضایی تامین شد.

وی همچنین افزود: برای آزادی این زنان نیاز به حدود ۵۰ میلیارد ریال بود که این مبلغ نیز با کمک خیران تامین و این بانوان از زندان آزاد شدند.

رئیس ستاد دیه گیلان گفت: هم اکنون بیش از ۵۵ نفر از مادران در زندان هستند که در صورت مشارکت خیران این تعداد نیز تا پایان سال جاری از بند زندان آزاد و به کانون گرم خانواده‌های خود باز خواهند گشت.

یزدانی به آزادی بیش از ۲۰۰ زندانی از ابتدای امسال در گیلان اشاره کرد و افزود: کل بدهی زندانیان که با اقدامات انجام شده از جمله برپایی مراسم گلریزان، اجرای طرح‌های مختلف آزادی، گذشت شاکیان پرونده، کمک افراد خیر و نیکوکار و نیز پذیرش اعسار نزد مراجع قضایی آزاد شدند، ۱۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بود.

وی گفت: ۱۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال از بدهی پرداخت شده مربوط به اعسار پذیرفته شده، ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال گذشت شاکیان، ۳۰ میلیارد ریال به صورت نقد، ۱۸۲ میلیارد ریال تسهیلات و ۱۷۰ میلیارد ریال نیز کمک‌های خیرین به ستاد دیه بوده است.

رئیس ستاد دیه استان گیلان افزود: هم اکنون ۹۲۹ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند که ۶۳ نفرشان زن و ۷۸۵ نفر هم مرد هستند.

یزدانی گفت: شماره حساب ستاد دیه بانک تجارت به شماره ۰۸۰۰۲۰۹۹۰۰ و شماره کارت این ستاد به شماره ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۵۱۶۴۹۸ آماده دریافت کمک‌های خیران و نیکوکاران برای آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد در نظر گرفته شده است.