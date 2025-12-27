به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۷ تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان چادرملو بود که این بازی تا پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان محرم نویدکیا به اتمام رسید.

تک گل سپاهان را انزو کریولی د دقیقه (۵+۹۰) به ثمر رساند.

تیم فوتبال سپاهان با این برد ۳۰ امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت و چادرملو هم پس از ۲ برد متوالی، شکست خورد و ۲۴ امتیازی و در رده سوم باقی ماند.