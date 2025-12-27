پخش زنده
دانش آموزان مدرسه پرسانه شهید چمران بافق که درخت پرتقال کاشته بودند، میوههای این درختان را برداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر مدرسه پسرانه شهید چمران بافق از برگزاری برنامه سالیانه پرتقال چینی خبر داد و گفت: امسال بیش از ۶۰ کیلو پرتقال از درختان مدرسه برداشت شد و این روز مملو از شور، نشاط و لبخند دانشآموزان بود.
ملکزاده افزود: هدف از این اقدام، ایجاد انگیزه، تقویت روحیه، نظم، هماهنگی و مسئولیتپذیری در میان دانشآموزان است.
وی ادامه داد: دانشآموزان مدرسه همراه با معلمان و مربیان، پرتقالها را از درختان جمعآوری کرده و پس از شمارش، به صورت مساوی بین همه دانشآموزان و کارکنان مدرسه تقسیم میشوند.
ملکزاده با اشاره به اهمیت آموزش همراه با اعتمادبهنفس گفت: روز پرتقالی دانشآموزان بافقی با طعمی شیرین از تلاش، شادی و پرورش به پایان رسید و یادآور این نکته است که آموزش باید با نشاط، همکاری و مسئولیتپذیری همراه باشد.