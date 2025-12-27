دستاورد‌های علمی و پژوهشی نوجوانان و جوانان بسیجی در حوزه‌های رباتیک، هواپیما‌های کوچک‌مقیاس و محصولات فناورانه کشاورزی و دامداری، در قالب نمایشگاهی در شهرری به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی نوجوانان و جوانان بسیجی با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی نسل جوان، در شهرری برگزار شد.

در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در حوزه‌های رباتیک، طراحی و ساخت هواپیماهای کوچک‌مقیاس و همچنین محصولات فناورانه مرتبط با بخش‌های کشاورزی و دامداری به نمایش گذاشته شد .