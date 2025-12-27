پخش زنده
قلعه تاریخی گلاشگرد شهرستان فاریاب مرمت میشود..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان،سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با تأکید بر اهمیت مرمت و ساماندهی ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی استان و توسعه گردشگری افزود: مرمت قلعه تاریخی گلاشگرد شهرستان فاریاب با اعتبار بیشاز ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.
مرتضی نیکرو با اشاره به روند مستمر مرمت ابنیه تاریخی استان تصریح کرد: عملیات مرمت این قلعه تاریخی در این مرحله شامل عملیات خاکی با دست، آواربرداری، عملیات مرمت و بنایی با خشت و سنگ، مرمت پی حصار قلعه با سنگ لاشه و مرمت حصار قلعه با خشت است.
او بیان کرد: ابنیه تاریخی استان، سرمایههای ماندگار هویت فرهنگی و تاریخی کرمان هستند که حفاظت و ساماندهی مستمر آنها نهتنها یک وظیفه قانونی، بلکه مسئولیتی فرهنگی در قبال نسلهای آینده به شمار میآید و صیانت اصولی از این بناها با رویکرد علمی و تخصصی، زمینه حفظ اصالت تاریخی و جلوگیری از فرسودگی و آسیبهای تدریجی را فراهم میکند و نقش مؤثری در پایداری میراث فرهنگی استان دارد.