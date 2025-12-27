پخش زنده
با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان چهارمین چمن مصنوعی دهگلان در روستای گردشگری باشماق این شهرستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ضرغام نژاد فرماندار دهگلان از توسعه چمنهای ورزشی در شهرستان خبر داد و افزود: این روند درسال آینده هم ادامه دارد.
خاکی مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به حمایت نماینده مجلس و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت افزود: در دو شهرستان قروه و دهگلان ۱۳ چمن در روستاها به بهره برداری خواهد رسید.
شیخی زاده نماینده مردم در مجلس به لزوم حمایت کارخانهجات و صنایع منطقه جهت توسعه زیر ساختهای ورزشی اشاره کرد و خواستار حمایت این واحدهای صنعتی از ورزش منطقه شد.