رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، از اجرای گشت‌های کنترلی در مناطق تحت پوشش پارک شامل اردوگاه‌های اردوشاهی، جیرالار و زیر پادگان المهدی خبر داد.

کنترل و جلوگیری از ورود غیرمجاز به مناطق تحت حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه

بهزاد شیرپنجه گفت: «همکاران یگان حفاظت با حضور در این مناطق، نسبت به برخورد با ورود غیرمجاز افراد اقدام کرده و مانع دسترسی غیرمجاز به محدوده‌های حفاظت‌شده شدند.»

وی افزود: اجرای چنین گشت‌های کنترلی، نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی و حفاظت از محیط‌زیست دارد و از شهروندان خواست همکاری لازم را در گزارش هرگونه تخلف و ورود غیرمجاز به مناطق حفاظت‌شده داشته باشند.