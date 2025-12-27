پخش زنده
امروز: -
استمرار فعالیتهای اجتماعی، حفظ فرهنگ کار و جلوگیری از اتلاف ظرفیتهای انسانی، از الزام های حرکت رو به جلوی کشور است و باید میان سلامت عمومی و پویایی جامعه، توازن منطقی برقرار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در نشست شورای اداری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی برای حل مسائل کشورگفت : حمایت از دولت و کمک به اصلاح روندها از طریق ارائه دیدگاههای کارشناسی و دلسوزانه، میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر و مؤثرتر در سطح ملی و استانی منجر شود.
آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد تأکید کرد : همه آحاد جامعه باید با احساس مسئولیت، افزایش تلاش و تقویت روحیه همکاری، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند و با کار و همت مضاعف، زمینه عبور از مشکلات و تحقق اهداف انقلاب اسلامی را فراهم کنند.
استاندار اصفهان هم در این نشست با تأکید بر جدی گرفتن دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه داخلی و خارجی گفت: بخش سرمایهگذاری هنوز به طور کامل فعال نشده است و باید با رفع موانع، تسهیل مجوزها و هماهنگی بین دستگاهها، فرصتهای اقتصادی را در استان فعال کنیم.
مهدی جمالی نژاد افزود: طرح ها باید اشتغالزا و با اثرگذاری منطقی باشند و دیپلماسی اقتصادی نیز به صورت جدی دنبال شود.
وی خطاب به مدیران دستگاه ها ادامه داد: هدف ما تنها ثبت موفقیتهای اداری نیست، بلکه ایجاد امید، لبخند و آرامش در زندگی مردم است و باید همه اقدامات ما برای کاهش نگرانی و مشکلات مردم باشد.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به خانوادههای آسیبپذیر و زنان و کودکان در معرض خطر، گفت: باید شناسایی دقیق این افراد انجام شود و مداخله های هدفمند، قابل ارزیابی و مبتنی بر ظرفیت نهادهای محلی، مساجد و شوراها طراحی شود و برنامههای اجتماعی باید با اشتغال، مهارتآموزی و ارتقای کیفیت زندگی مردم پیوند داشته باشند.
استاندار اصفهان درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم گفت: افرادی که انتخاب میشوند باید دغدغهمند، کاربلد، مسلط و با تجربه باشند. شوراها و شهرداریها نباید گرفتار مسائل شخصی شوند و باید تمام توان خود را برای خدمت به مردم و حل مشکلات شهری به کار بگیرند.
جمالینژاد با تأکید بر پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی و جذب اعتبارات ملی و استانی گفت: ۸۰ درصد مصوبه های استانی دوره های گذشته جزو مطالبه های کنونی است و این مصوبه ها باید با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای بینبخشی به نتیجه برسد.
جمالی نژاد افزود: از هزار و ۳۸۶ مصوبه، ۷۹ درصد با تأخیر مواجه هستند و فقط ۱۳ درصد از مصوبه ها با پیشرفت ۵۱ درصدی اجرا شدهاند و باید نهایت اوایل سال آینده به نتیجه برسند.
استاندار اصفهان با تشکر از دستگاههای پرکار در اجرای مصوبه ها، گفت: بخش عمدهای از مصوبات مربوط به دستگاههای آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد مسکن، نوسازی مدارس و برق است.