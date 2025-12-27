به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امینیان پیش از این معاونت فرمانداری کلیبر، فرمانداری شهرستان های هشترود و خدآفرین را بر عهده داشت.

امینیان متولد سال ۱۳۴۹ در هریس، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است و عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیات مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی از جمله سوابق کاری او به شمار می‌رود.

استاندار آذربایجان شرقی در پیامی درگذشت آقای امینیان را تسلیت گفت. در پیام بهرام سرمست آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با قلبی آکنده از اندوه، ضایعه دردناک درگذشت ناگهانی همکار عزیزمان، جناب آقای امین امینیان، فرماندار محترم مراغه را به خانواده محترم، دوستان، همکاران و عموم مردم شریف شهرستان مراغه و استان آذربایجان شرقی تسلیت عرض می‌کنم.

درگذشت ناگهانی ایشان ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است و نه تنها خانواده ایشان بلکه جامعه خدمتگزاران استان را در سوگ و اندوه فرو برد. این کارگزار توانای نظام اجرایی استان، با کوله‌باری از تجربیات مدیریتی در مسئولیت‌های گوناگون در شهرستان‌های مختلف استان از جمله در فرمانداری ویژه شهرستان مراغه منشأ خدمات و فعالیت‌های موثر در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و عمرانی بوده و همواره الگویی از تعهد، دلسوزی و تلاش در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی به مردم بود.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور، علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم به ویژه خانواده گرامی و همکاران‌شان صبر جزیل مسألت دارم.