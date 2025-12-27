پخش زنده
فرماندار ویژه آبادان: صدا و سیمای آبادان نقش مهمی در بالندگی و توسعهی شهری ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، خسرو پیرهادی فرماندار ویژه آبادان در پیامی موفقیت و کسب رتبه نخست رادیو آبادان را در ارزیابی عملکرد مراکز سی و سه گانه کشور در نیمه نخست سال جاری را تبریک گفت و تاکید کرد:صدا و سیمای مرکز آبادان نقش مهمی در بالندگی و توسعهی شهری منطقه ایفا میکند.
او افزود: رسانهها از دیر باز سهم عمدهای در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و مهمتر از آن پیام رسانی مشکلات و مسائل شهروندان بر عهده دارند.
فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: در این بین صدا و سیمای کهن و با اصالت مرکز آبادان که یکی از اولینها بوده در این مسیر گامهای موثری برداشته و موفقیتهای چشمگیری کسب کرده و اعتماد مردم به صدا و سیما قطعا مزید علت این موفقیت بوده است.
پیرهادی گفت: کسب رتبهی نخست رادیو آبادان در ارزیابی عملکرد کشوری نشان از پیشرفت کمی و کیفی در این حوزه دارد. این موفقیت ارزنده را به مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان و تمام دست اندرکاران بخش صدا و رادیو تبریک عرض میکنم و برای همه این عزیزان توفیق روز افزون از خداوند بزرگ خواستارم.