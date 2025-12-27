به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نجم‌الدین تمری با حکم استاندار آذربایجان غربی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان مهاباد معرفی شد.

نجم الدین تمری، متولد سال ۱۳۵۷ اهل ارومیه (سیلوانا) و دارای مدرک دکتری علوم سیاسی است.

وی، دارای سابقه ۲۰ سال خدمت بوده و پیش از این نیز از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی شهرستان اشنویه و شش سال نیز رئیس گروه تشکیلات و بهبود روش‌ها در استانداری آذربایجان‌غربی بوده است.

پیش از این صلاح کردستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان مهاباد بود.