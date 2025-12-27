رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان از رسیدن ظرفیت استقرار شرکت‌های فناور در پارک علم و فناوری زنجان به ۱۷۰ شرکت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس پارک علم و فناوری زنجان از اضافه شدن مجتمع «پردیس» به فضا‌های این پارک خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این مجتمع و مراکز رشد مشترک، ظرفیت استقرار شرکت‌های فناور به ۱۷۰ شرکت رسید.

خواصی با اشاره به اینکه شرط بهره‌مندی از امتیازات پارک علم و فناوری، استقرار در فضای فیزیکی پارک است، افزود: با اضافه شدن مجتمع پردیس و همچنین مراکز رشد مشترک، ظرفیت این پارک به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری زنجان واگذاری واحد‌ها آغاز شده و شرکت‌ها می‌توانند با استقرار در مجتمع پردیس، از امتیازات و حمایت‌های پارک علم و فناوری زنجان بهره‌مند شوند.