به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلیلی با بیان اینکه استقبال مردم از این طرح در سال‌های گذشته قابل توجه بوده است، گفت: نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در ظرفیت‌های ۵ تا ۲۰ کیلووات قابل اجرا هستند و برای نصب یک نیروگاه ۵ کیلوواتی، حدود ۵۰ تا ۶۰ متر مربع فضا نیاز است.

وی هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی را حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: استفاده از اینورتر‌های هیبریدی این امکان را فراهم می‌کند که مشترکان علاوه بر تزریق برق به شبکه، در زمان بروز خاموشی نیز از برق تولیدی پنل‌ها در واحد مسکونی خود استفاده کنند؛ این فرآیند به صورت خودکار انجام می‌شود و راهکار مناسبی برای مدیریت خاموشی‌های احتمالی تابستان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: برای ثبت‌نام و احداث این نیروگاه‌ها، سامانه مهرسان پیش‌بینی شده و متقاضیان می‌توانند از طریق این سامانه از تسهیلات پنج‌ساله با نرخ سود ۱۴ درصد بهره‌مند شوند. افرادی که تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند نیز می‌توانند به صورت شخصی سرمایه‌گذاری کنند.

جلیلی با اشاره به شرایط اقلیمی استان یزد اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید در استان، استفاده از این نعمت خدادادی می‌تواند به تأمین پایدار برق در تابستان و سال‌های آینده کمک شایانی کند.

مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد نیز گفت: استان یزد با برخورداری از بیش از ۳۳۰ روز آفتابی در سال، یکی از بهترین مناطق کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی است.

میرجلیلی افزود: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه یکپارچه مهرسان نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند و برای دریافت تسهیلات، از میان پلتفرم‌های مورد تأیید که در سامانه معرفی شده‌اند، یکی را انتخاب کنند.

وی سقف تسهیلات این طرح را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی متصل به شبکه حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که تا ۱۶۰ میلیون تومان آن تسهیلات پرداخت می‌شود.

میرجلیلی تأکرد کرد: در صورت استفاده از اینورتر هیبریدی برای بهره‌برداری در زمان خاموشی، هزینه طرح به حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسد که تا ۲۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات اختصاص می‌یابد.

مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق اظهار داشت: بازپرداخت این تسهیلات پنج‌ساله و با نرخ سود ۱۴ درصد است و بازگشت سرمایه حاصل از فروش برق می‌تواند بخش قابل توجهی از اقساط را پوشش دهد. همچنین مالکان و بهره‌برداران واحد‌های مسکونی با تأمین رضایت مالک می‌توانند نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.