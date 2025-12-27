علی میرزایی راد به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی خنداب و حسن عیسی آبادی به عنوان سرپرست بخشداری قره چای منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در مراسمی سرهنگ پاسدار علی رسولی به عنوان جانشین سپاه روح‌الله استان معرفی و از زحمات سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا عسگری قدردانی شد.

سردار عمومهدی فرمانده سپاه روح‌الله استان در این مراسم روحیه جهادی را از ویژگی‌های بارز مسئولین برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم دانست.

در جلسه شورای اداری شهرستان خنداب ضمن بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی به مناسبت هفته فرهنگی این شهرستان علی میرزایی راد به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی خنداب و حسن عیسی آبادی به عنوان سرپرست بخشداری قره چای منصوب شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف و ضبط یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در ۹ ماه گذشته در شهرستان دلیجان خبر داد.

سردار چگنی گفت: در این رابطه ۸۷ متهم دستگیر و ۵۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین هم توقیف شدند.