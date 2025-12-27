پخش زنده
علی میرزایی راد به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی خنداب و حسن عیسی آبادی به عنوان سرپرست بخشداری قره چای منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در مراسمی سرهنگ پاسدار علی رسولی به عنوان جانشین سپاه روحالله استان معرفی و از زحمات سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا عسگری قدردانی شد.
سردار عمومهدی فرمانده سپاه روحالله استان در این مراسم روحیه جهادی را از ویژگیهای بارز مسئولین برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم دانست.
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف و ضبط یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در ۹ ماه گذشته در شهرستان دلیجان خبر داد.
سردار چگنی گفت: در این رابطه ۸۷ متهم دستگیر و ۵۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین هم توقیف شدند.