به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی محمدی بیان کرد: طی ۲ روز گذشته از روند ساخت واحد‌های مسکونی نهضت ملی مسکن خوزستان این دستگاه در پنج شهرستان بازدید کردم که در وضعیت خوب ساخت و ساز قرار دارند.

وی افزود: ۹ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی در خوزستان توسط بنیاد مسکن در دست ساخت است که دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد هستند.

محمدی تاکید کرد: با پرداخت به موقع آورده متقاضیان و تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی امید است هر چه زودتر طرح‌های در دست احداث مسکن به متقاضیان واگذار شود.

مدیر کل طرح‌های ملی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به اینکه اصول فنی در ساختمان سازی نهضت ملی به خوبی رعایت شده است، ادامه داد: بنیاد مسکن به عنوان کارگزار تامین آسانسور‌های مسکن مهر باقی مانده در نظر گرفته شده است و تا یک ماه آینده ساماندهی لازم برای اتمام این عملیات انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، سهمیه ابلاغی استان در قانون جهش تولید مسکن برای چهار سال، ۲۸۰ هزار واحد مسکونی شامل مسکن حمایتی، روستایی، نوسازی بافت فرسوده و مسکن خودمالکی است که از تمام متقاضیان ثبت‌نامی در سامانه نهضت ملی مسکن، تعداد حائزین شرایط بیش از ۶۱ هزار نفر است.

وی افزود: طرح‌های نهضت ملی مسکن به صورت انبوه‌ساز و گروه ساخت توسط متقاضیان انجام می‌شود که بیش از ۱۴ هزار واحد توسط انبوه‌سازان و حدود ۸ هزار واحد توسط متقاضیان در حال احداث است.