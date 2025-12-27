

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ شریفی رحیمی با اعلام اینکه ماموران کلانتری ۱۲ در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و با هماهنگی مقام قضائی از چند واحد فروش دخانیات بازدید کردند، گفت: ۲ هزار ۱۴۰ نخ سیگار و ۱۷ بسته توتون قاچاق از ۲ واحد صنفی کشف شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان ۲۱ و ۴۵ ساله و ارجا آنان به مقام قضائی افزود: واحد‌های صنفی مذکور نیز تا اطلاع ثانوی مهر و موم شدند.

فرمانده انتظامی لاهیجان از مردم خواست، هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق کالا و ارز و سایر موارد قانون شکنی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.