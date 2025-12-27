پخش زنده
با بارش برف، کاهش محسوس دما و بروز یخبندان در برخی نقاط استان احتمال نزدیک شدن برخی گونهها به حاشیه شهرها و روستاها افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت: با بارش برف، کاهش محسوس دما و بروز یخبندان در برخی نقاط استان، دسترسی حیاتوحش به منابع غذایی طبیعی محدود شده و به همین دلیل احتمال نزدیک شدن برخی گونهها به حاشیه شهرها و روستاها افزایش مییابد.
حجت جباری، با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی و محیطزیستی از سوی شهروندان افزود: هرگونه غذارسانی به حیاتوحش در اطراف مناطق مسکونی، اگرچه ممکن است از روی دلسوزی انجام شود، اما در بلندمدت باعث تغییر رفتارطبیعی جانوران، وابستگی به انسان و افزایش تعارض میان انسان و حیاتوحش خواهد شد.
جباری، با هشدار نسبت به پیامدهای این تعارضها تصریح کرد: نزدیک شدن حیاتوحش به سکونتگاههای انسانی میتواند هم برای شهروندان و هم برای خود جانوران خطرآفرین باشد و مدیریت نادرست این شرایط، زمینه بروز حوادث ناگوار را فراهم میکند.
وی، از مردم خواست در صورت مشاهده حیاتوحش، از هرگونه رفتارخشونتآمیز، آزار یا اقدام به شکار خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط نیروهای تخصصی انجام شود.