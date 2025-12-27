پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در دیدار با کاردار سفارت عراق، بر آمادگی تهران برای انتقال دانش فنی و بهرهگیری از ظرفیتهای مرکز نوآوری پست ایران جهت توانمندسازی پست عراق تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد احمدی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در دیدار با عمار سلمان جابر، کاردار موقت سفارت عراق در ایران، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال دانش فنی و تکنولوژیک و بهرهگیری از ظرفیتهای مرکز نوآوری پست ایران در راستای توانمندسازی پست عراق خبر داد.
محمد احمدی در این دیدار که همزمان با بازدید هیأت عراقی از مرکز تجزیه و مبادلات پست کشورمان انجام شد، با تأکید بر ریشههای مشترک فرهنگی، دینی و تاریخی دو ملت، اظهار کرد: در سه حوزه مشخص میتوان بسترهای مشترک همکاری میان پست ایران و پست عراق را تعریف و عملیاتی کرد.
وی با اشاره به تجربه و ظرفیتهای توسعهای پست ایران در حوزه تجارت الکترونیک، تصریح کرد: با راهاندازی تجارت الکترونیک فرامرزی، میتوان فصل مشترک جدیدی از همکاری را در راستای تأمین تقاضای مردم دو کشور، بهویژه در حوزه کالاها و محصولات خرد تولیدی، رقم زد.
مدیرعامل شرکت ملی پست، پیشرفتهای سختافزاری و نرمافزاری در حوزه هوشمندسازی فرآیندهای پستی، بهویژه استفاده از رباتهای تجزیهگر و سامانههای سورتینگ هوشمند را مورد تأکید قرار داد و افزود: تحریمهای ظالمانه تحمیلشده به ایران، در کنار محدودیتها، زمینهساز رشد خلاقیت و نوآوری کسب و کارهای دانش بنیان شده است. این کسب و کارها، در بسیاری از حوزهها از جمله توسعه فناوریهای مورد نیاز شبکه پستی کشور کمک شایانی کردهاند.
به گفته وی، در حال حاضر، حدود یکصد شرکت دانش بنیان داخلیِ، زیرمجموعه مرکز نوآوری شرکت ملی پست هستند که با ارایه طرحها و پروژههای خلاقانه و نوآور، بخش زیادی از مشکلات عملیاتی این شبکه را حل میکنند.
احمدی در ادامه، به پروژه ملی «جینف» و اختصاص کدپستی به هر واحد مکانی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ایجاد هویت مکانی، زیربنای حکمرانی دادهمحور است، آمادگی داریم دانش و تجربیات خود در این حوزه را نیز در اختیار پست عراق قرار دهیم.
در ادامه این دیدار، کاردار سفارت عراق در ایران ضمن ابراز خرسندی از رویکرد مثبت و اراده مشترک مقامات پستی دو کشور برای توسعه همکاریها، اظهار کرد: ایران از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه انتقال دانش و فناوریهای ارتباطی، بهویژه خدمات و دانش فنی پستی، برخوردار است.
عمار سلمان جابر با تأکید بر ضرورت تشکیل هرچه سریعتر کارگروه مشترک فنی، افزود: ورود به مرحله عملیاتیسازی تفاهمنامههای منعقدشده، بهویژه راهاندازی پست زمینی میان دو کشور، یکی از مهمترین و ضروریترین اقدامات در مسیر توسعه همکاریهای پستی است.
وی همچنین با استقبال از ایجاد بسترهای تجارت الکترونیک برای تأمین نیازهای مردم دو کشور، ابراز امیدواری کرد: با تدوین نقشه راه همکاری مشترک، راهاندازی نمایندگی پست ایران در عراق و بهرهگیری از سکوهای فروشگاههای اینترنتی، شاهد توسعه و ارتقای خدمات پست عراق باشیم.