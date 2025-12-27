به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی در جلسه شورای اداری به مناسبت در گذشت فرماندار این شهرستان افزود: وی در مدت یک سال حضور خود در فرمانداری مراغه منشأ خدمات ارزنده در این شهرستان بود.

وی اضافه کرد: آیین تشییع فرماندار سابق شهرستان ویژه مراغه روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود و و برای تدفین به تبریز و یا زادگاهش در هریس انتقال می‌یابد.

امام جمعه مراغه هم گفت: فرماندار مراغه مرحوم آقای امین امینیان انسان وارسته و خادم بود.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: وی در طول خدمت خود برای توسعه و آبادانی شهرستان تلاش کرد.

امین امینیان ظهر امروز دچار ایست قلبی شد و دار فانی را وداع گفت.

مرحوم امینیان پیش از این معاونت فرمانداری کلیبر، فرمانداری شهرستان‌های هشترود و خدآفرین را بر عهده داشت.

امین امینیان، متولد سال ۱۳۴۹ در هریس، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است و عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی از جمله سوابق کاری او به شمار می‌رود.