به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با سرد شدن هوا زنگ خطر شیوع آنفلوانزا هم بلند‌تر به گوش می‌رسد.

به گفته پزشکان قطع زنجیره انتقال این بیماری نیازمند رعایت اصول خود مراقبتی، استراحت کافی و تقویت سیستم ایمنی بدن است.

جمال شمس برهان، پزشک عمومی گفت: استراحت و تغذیه اصولی و پرهیز از خود درمانی مهمترین راهکار قطع زنجیره این بیماری است.

وی افزود: هر فرد مبتلا به آنفلوانزا حدود ۱۰ روز ناقل این بیماری است.

رعایت نکات بهداشتی بهترین راه مقابله با آنفلوانزاست، چون همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.