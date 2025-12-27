آلودگی هوا، معضلی که این روز‌ها مردم چندین شهرستان استان یزد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امروز هوای هفت شهرستان استان به دلیل آلودگی هوا در وضعیت ناسالم قرار داشت به گونه‌ای که مدارس این شهرستان‌ها تعطیل شدند.

شهرستان اردکان بنا به اعلام محیط زیست استان، بیشترین میزان آلایندگی را داشت و شاخص بین ۱۵۸ تا ۱۶۰ را تجربه کرد. میبد، اشکذر، زارچ، یزد، بافق و مهریز نیز این روز‌ها به این آلودگی دچار بودند.

آنچه این آلودگی را ایجاد کرده، صنایع و واحد‌های معدنی، نیروگاه‌ها و حمل و نقل بوده و آنچه این وضعیت را تشدید کرده، ماندگاری هوای سرد و سکون نسبی هواست که همچنان در استان ادامه دارد.