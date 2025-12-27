به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نخستین دوره مسابقات فوتسال بین المللی جام سرداران اسلام با حضور تیم هایی از عراق و بصره در مجموعه شهید جهان آرا خرمشهر برگزار شد.

در این رقابت ها جوانان هر دو کشور با هدف بالا بردن آمادگی خود بایکدیگر رقابت کردند.

این مسابقات که به نام سرداران اسلام نام گذاری شده است برای شناساندن هرچه بیشتر فرمانده هان شهید مقاومت و مکتب آنها به نسل جدید برگزار شد.

به گفته مسئولان فوتسال عراق در روزهای آینده استان بصره نیز میزبان این رقابت ها خواهد بود تا روابط برادرانه دو کشور ایران و عراق بیش از پیش مستحکم تر و متحدتر شود.