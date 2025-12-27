پخش زنده
نخستین برف زمستانی برخی مناطق استان از جمله پاریز سیرجان را سفید پوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، بر اساس پیشبینی هواشناسی استان کرمان از امروز تا سهشنبه (۶ تا ۹ دی) در استان افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر وضع جوی استان است.
طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۹، از امروز (شنبه) تا دوشنبه در استان و سهشنبه در نیمه جنوبی، ضمن افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیشبینی شده است.
در این مدت آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیلها در برخی از این مناطق و لغزنگی سطح جادهها در مناطق کوهستانی احتمال داردو بیشینه بارشها دوشنبه در نیمه غربی، مناطق مرکزی و برخی مناطق جنوبی خواهد بود.
صبح امروز لاله زار با دمای ۱۰.۶ درجه زیر صفر، سردترین و منوجان دیروزبا دمای ۲۱.۴ سانتیگراد، گرمترین نقطه استان کرمان بود.