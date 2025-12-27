به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان کرمان از امروز تا سه‌شنبه (۶ تا ۹ دی) در استان افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر وضع جوی استان است.

طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۹، از امروز (شنبه) تا دوشنبه در استان و سه‌شنبه در نیمه جنوبی، ضمن افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیش‌بینی شده است.

در این مدت آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها در برخی از این مناطق و لغزنگی سطح جاده‌ها در مناطق کوهستانی احتمال داردو بیشینه بارش‌ها دوشنبه در نیمه غربی، مناطق مرکزی و برخی مناطق جنوبی خواهد بود.

صبح امروز لاله زار با دمای ۱۰.۶ درجه زیر صفر، سردترین و منوجان دیروزبا دمای ۲۱.۴ سانتیگراد، گرم‌ترین نقطه استان کرمان بود.