مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از اجرای طرح ملی سبا (سفیران بهینه سازی انرژی) در چندین شهر استان باهدف اصلاح الگوی مصرف برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری با اشاره به اجرای طرح ملی سبا (سفیران بهینه سازی انرژی) در چندین شهر استان خوزستان، گفت: این طرح با هدف اصلاح الگوی مصرف برق و رفع ناترازی انرژی، تاکنون در شهرهای بهبهان، شوشتر، ماهشهر، دزفول، خرمشهر و شادگان اجرا شده است.
وی با اشاره به اهمیت آموزش نسلهای جدید در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: طرح ملی سبا بهعنوان گامی بنیادین در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی خانواده است و استمرار در اجرای آن، رمز موفقیت ما در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی است.
خدری افزود: این طرح با بهرهگیری از هنر، خلاقیت، فعالیتهای آموزشی، نسل کودک و نوجوان را با مفهوم انرژی و مصرف بهینه آشنا میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در این خصوص با تاکید بر اهمیت مشارکت خانوادهها در مدیریت مصرف برق بیان داشت: مدیریت مصرف برق برای تأمین انرژی پایدار ضروری است و ناترازی انرژی یکی از مهمترین چالشهای فراروی صنعت برق است که حل آن نیازمند همکاری همهجانبه است.
وی در ادامه به اقدامات وزارت نیرو برای حل مشکلات ناترازی برق اشاره و تصریح کرد: وزارت نیرو در حال حاضر ۱۴ مگاپروژه مهم دیگر برای مدیریت ناترازی برق در دست اجرا دارد. در کنار مدیریت مصرف، افزایش تولید برق را نیز در دستور کار قرار داده است.
خدری توسعه نیروگاههای خورشیدی و نصب پنلهای خورشیدی بر روی پشتبامها را یکی از اقدامات مؤثر در کاهش فشار بر شبکه برق دانست و تاکید کرد: استفاده از انرژی خورشیدی میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق ایفا کند و سهم مهمی در تأمین انرژی پایدار و کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی داشته باشد.