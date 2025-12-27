پخش زنده
بارندگیها و سرما و یخبندان، رانندگی را سخت میکند و مهارت بیشتری میطلبد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ جادههای خیس و برفی یکی از عوامل مهم تصادفات درمحورهای ارتباطی هستند که لزوم رعایت اصول راهنمایی و رانندگی را چند برابر میکند.
رئیس اداره حمل و نقل جادهای شهرستان مهاباد گفت: در فصل زمستان و با تغییر شرایط آب و هوایی رانندگی درجادهها سختتر میشود، بویژه در جاده مهاباد - بوکان و محور برهان که یکی از مسیرهای سخت گذر و کوهستانی است.
رحمت نویدی نیا افزود: البته راهداران با آمادگی کامل و برای داشتن سفری ایمن در کنار رانندگان هستند.
وی تصریح کرد: سامانه ۱۴۱ هم شبانه روزی آماده پاسخگویی در خصوص آخرین وضعیت راهها و شرایط آب و هوایی محورهای ارتباطی است.