سومین کارخانه آسفالت شهرداری زنجان، پس از نزدیک به ۴۰ سال، سال آینده راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس شورای اسلامی شهر زنجان، از بهره‌برداری سومین کارخانه آسفالت شهرداری زنجان در سال آینده خبر داد و گفت: این کارخانه پس از حدود ۴۰ سال راه‌اندازی می‌شود و بیانگر عزم مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت خدمات در شرایط محدودیت منابع است.

حمزه‌لوپاک با اشاره به بهبود وضعیت آسفالت معابر نسبت به ابتدای دوره شورای ششم افزود: توجه به زیرساخت‌های شهری از مهم‌ترین اولویت‌های شورا و شهرداری در این دوره بوده است.

وی در خصوص اجرای فاز نخست محور شهیدان کریمی؛ خاطر نشان کرد:اجرای طرح شهیدان کریمی تنها به اصلاح تقاطع‌ها محدود نبوده، بلکه شامل بهسازی زیرساخت‌های مهمی مانند شبکه فاضلاب، خطوط گاز و برق نیز می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان احداث کانال‌های متعدد، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات شهری و ساماندهی بافت تاریخی از جمله بازسازی کوچه‌های بازار زنجان را از دیگر اقدامات شورای ششم عنوان کرد.