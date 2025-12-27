دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولان باید در ارائه آمار دقت لازم را داشته باشند، گفت: تحلیل‌های غیر دقیق و ارائه آمار‌های نادرست موجب تضییع حق مردم و آسیب به نظام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌ویکمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، امروز شنبه به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.

دادستان کل کشور افزود: مسئولان باید در ارائه آمار و اطلاعات نهایت دقت را داشته باشند و به‌جای ایجاد تشویش در اذهان عمومی، به فکر حل مسائل و ارائه راه‌حل باشند.

وی همچنین افزود: دادستان‌ها بر اساس بند «الف» ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان موظفند به‌صورت جدی بر عملکرد ضابطان نظارت داشته باشند؛ یکی از مواردی که دادستان‌ها موظفند بر اجرای دقیق آن نظارت نمایند انتشار اخبار و مطالب مرتبط با پرونده‌های قضایی توسط ضابطین میباشد زیرا که اطلاعات پرونده بدون هماهنگی با مقام قضایی قابل انتشار نیستند و این امر علاوه برخلل در روند تحقیقات بعضا با حقوق شهروندی افراد در تضاد است بنابراین ضابطان نیازمند آموزش و نظارت مستمر هستند تا اجرای قانون به‌درستی انجام شود.

دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه باید به ملجأ و پناهگاهی برای مردم تبدیل شود و در این مسیر باید از تمام کارکنان دستگاه قضایی کمک گرفته شود. نقش دادستانی کل کشور در ایجاد این جایگاه برای قوه قضاییه بسیار اهمیت دارد.

در این جلسه چند دستورکار بررسی شد و هر یک از معاونین دادستان کل کشور ضمن تشریح حوزه مسئولیت خود، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های لازم را برای پیشبرد امور مطرح کردند.