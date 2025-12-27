مس شهربابک با تساوی ۱ - ۱ در خانه برابر نفت و گاز گچساران فرصت رسیدن به رده دوم جدول را از دست داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در ادامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم مس شهربابک میزبان نفت و گاز گچساران بود. دیداری که در هر نیمه یک برنده داشت و در نهایت با تساوی به پایان رسید.

شاگردان قاسم شهبا که بازی برتری در نیمه اول ارائه کردند، مزد این برتری را در دقیقه پایانی گرفتند و با گل محمدحسین باصری به عنوان تیم برنده به رختکن رفتند.

در نیمه دوم بازی به صورت متعادل پیگیری شد، در عین حال، شاگردان محمود فکری این فرصت را داشتند تا با پیروزی در این بازی، از همسایگی منطقه سقوط فاصله بگیرند ؛ هر چند در دقیقه 85 رضا زلفی‌پور توانست کار را به تساوی بکشاند اما این تک امتیاز هیچ تغییری در شرایط نفت و گاز ایجاد نکرد.

تیم مس شهربابک با 27 امتیاز از 16 بازی در رده سوم جدول قرار دارد.