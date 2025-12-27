به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، تمامی مراکز آموزشی و مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان سردشت شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در دو نوبت صبح و بعدازظهر فردا یکشنبه هفتم دی ماه تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری خواهد بود.

براساس این اعلام، آزمون‌های نهایی شهرستان سردشت فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.