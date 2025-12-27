با توجه به بارش برف و برودت هوا، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان سردشت فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل است و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان سردشت شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

آزمون‌های نهایی شهرستان سردشت فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.