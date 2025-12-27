پخش زنده
حذف ردیف وام ازدواج از لایحه بودجه ۱۴۰۵ و افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، محور اصلی گفتوگوی برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور نماینده مجلس و مسئولان اقتصادی بود.
به گزارش گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر، موضوع بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی به صورت حضوری در استودیو حضور داشتند و مژگان خانلو رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز به صورت تلفنی در گفتوگو شرکت کرد.
سیاستهای ارزی و یارانهها؛ خود تحریمی یا اصلاح ساختار؟
سؤال: آقای زارع، ارزیابی شما از سیاستهای ارزی و یارانهای در بودجه چیست؟
زارع: یک کار اساسی در حوزه ارز باید انجام شود. الان کشاورزی که مثلاً انجیر صادر میکند و ۲۰ هزار دلار میخواهد به کشور بیاورد، هم جریمه میشود هم تعزیرات دارد. کشوری که تحریم است نباید در واردات ارز محدودیت داشته باشد؛ این یعنی خودتحریمی. امروز پرداخت یارانه نان به ذینفع نهایی ۲۹۰ همت، یارانه انرژی ۵۴۸ همت با نرخ ۷۵، و مابهالتفاوت ارز ترجیحی ۷۰ همت محاسبه شده است. وقتی نرخ ارز بیرون ۱۳۶ تومان است، نباید میانگین پایان سال را مبنا بگذاریم؛ این منابع باید بهصورت کالابرگ به مردم داده شود.
حسنخانی: این موارد را باید مجلس اصلاح کند.
افزایش ۲۰ درصدی حقوقها؛ کافی یا ناعادلانه؟
سؤال: آقای حسنخانی، افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را چگونه ارزیابی میکنید؟
حسنخانی: وقتی رشد اسمی بودجه عمومی صفر و تورم ۵۰ درصد است، عملاً با انقباض منفی ۵۰ درصدی مواجهایم. اگر حقوق فقط ۲۰ درصد افزایش یابد، حقوقبگیران ثابت ۳۰ درصد عقب میافتند. واقعاً این قابل توجیه نیست.
سؤال: آقای زارع، نظر شما چیست؟
زارع: این ۲۰ درصد میانگین است. پارسال معافیت مالیاتی ۲۴ میلیون تومان بود که الان تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اگر نرخ ارز ساماندهی شود، امکان افزایش حقوق وجود دارد. پیشنهاد من این است که دولت ۱۰ درصد به حقوق اضافه کند و بخش دیگر از محل معافیت مالیاتی جبران شود؛ در مجموع به حدود ۴۰ درصد میرسد که همان تورم پیشبینیشده دولت است.
توضیحات دولت درباره پلکان مالیاتی و حقوقها
سؤال: خانم خانلو، خالص افزایش حقوق با درنظر گرفتن مالیات چقدر خواهد بود؟
خانلو: حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است. از ۴۰ تا ۸۰ میلیون ۱۰ درصد، ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ۱۵ درصد، ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون ۲۰ درصد، ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون ۳۰ درصد و بالاتر از آن نرخهای بالاتر اعمال میشود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای همه شاغلان یکسان است، اما عدالت از مسیر پلکان مالیاتی اجرا میشود. منابع بودجه عمومی تنها ۲ درصد رشد دارد و امکان افزایشهای شدیدتر بدون منبع وجود ندارد.
آیا مجلس افزایش حقوقها را تغییر میدهد؟
سؤال: آقای زارع، آیا مجلس عدد ۲۰ درصد را تغییر میدهد؟
زارع: پیشنهاد ما این است که حقوقهای پایین حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد و برای حقوقهای بالا معافیت مالیاتی بیشتر در نظر گرفته شود. این تغییرات در مجموع بیش از ۴ تا ۵ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را درگیر نمیکند.
حسنخانی: قانون صراحت دارد که حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم افزایش یابد.
وام ازدواج؛ حذف از بودجه یا تکلیف قانونی؟
سؤال: آقای حسنخانی، وضعیت وام ازدواج را چطور میبینید؟
حسنخانی: امسال حدود ۶۰۰ هزار نفر در صف بودند که در شأن مردم نیست. اگر اصلاح نشود، سال آینده این عدد به ۱.۲ میلیون نفر میرسد. این موضوع حتماً باید در مجلس اصلاح شود.
زارع: پارسال حدود ۲۷۰ همت برای وام ازدواج در نظر گرفتیم. حداقل باید مثل امسال ۲۰۰ همت با منبع مشخص دیده شود و برای فرزندآوری هم ردیف جداگانه داشته باشیم.
موضع سازمان برنامه درباره وام ازدواج ۱۴۰۵
سؤال: خانم خانلو، منابع وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ چقدر است؟
خانلو: وام ازدواج در لایحه بودجه درج نشده است، اما این به معنای حذف آن نیست. وام ازدواج از تکالیف بانک مرکزی و از منابع شبکه بانکی پرداخت میشود، نه منابع بودجه عمومی. درج آن در بودجه صرفاً جنبه تأکیدی داشته است.
اوراق، صندوقهای بازنشستگی و ناترازی بودجه
سؤال: آقای حسنخانی، درباره اوراق و صندوقها چه نظری دارید؟
حسنخانی: ۹۴۰ همت اوراق در نظر گرفته شده که باید دید بازار کشش دارد یا نه. وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه حدود ۹۸۰ همت است که بسیار نگرانکننده است.
زارع: وضعیت دولت خاص است. مولدسازی، تأمین منابع عمرانی و فروش داراییها برای پروژهها نقطه قوت بودجه است. اما بودجه ما در مقیاس جهانی کوچک است و باید تصمیمهای منطقی گرفت؛ از جمله درباره ارز و وام ازدواج.
جمعبندی؛ بودجه و برنامه هفتم همراستا نیست
سؤال: چرا میگویید بودجه با برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد؟
زارع: از ۸۰ حکم بودجهای قابل اندازهگیری در برنامه هفتم، فقط ۴۰ حکم در بودجه آمده است. موضوعاتی مثل ازدواج و جوانی جمعیت مغفول ماندهاند. بودجه باید برای معیشت، اشتغال و عدالت اجتماعی تنظیم شود.
سؤال: آیا کسری بودجه سال آینده کاهش مییابد؟
زارع: با اتکا به منابع پایدار و صندوق توسعه، کسری کمتر میشود. بودجه مجلس هم ۳۵ درصد کاهش یافته و حرکت به سمت بهرهوری در دستور کار است.