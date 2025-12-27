پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی درباره احتمال یخزدگی کنتورهای آب و انشعابات داخلی منازل با توجه به سرد شدن دمای هوا هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آمده است: با توجه به شرایط جوی حاکم، احتمال یخزدگی کنتورهای آب و ترکیدگی انشعابات در برخی مناطق وجود دارد و لازم است مشترکان به عایقبندی مناسب کنتور و لولههای آبرسانی منازل خود اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، عایقبندی کنتور و لولههای سطحی با استفاده از پشمشیشه، گونی کنفی، پوشال و سایر عایقهای مناسب، نقش مؤثری در پیشگیری از یخزدگی و جلوگیری از بروز خسارت دارد.
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همچنین تأکید کرد: در صورت مشاهده یخزدگی کنتور یا لولههای آب، شهروندان از حرارت دادن مستقیم، ریختن آب جوش و یا برافروختن آتش در مجاورت کنتور و لولهها جداً خودداری کنند، چرا که این اقدامات میتواند موجب آسیب جدی به تأسیسات آبرسانی شود.
شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از یخزدگی میتوانند با سامانه تلفنی ۱۲۲ تماس بگیرند تا گروههای امدادی آبفا در کوتاهترین زمان ممکن به رسیدگی و رفع مشکل اقدام کنند.