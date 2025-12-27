پخش زنده
بهرام بیضایی کارگردان شناخته شده سینما و تئاتر ایران در روز تولدش درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام بیضایی، زاده پنج دی ۱۳۱۷ در تهران بود. این کارگردان سینما و تئاتر، نمایشنامهنویس، فیلمنامهنویس و پژوهشگر در آمریکا از دنیا رفت.
دانشگاه ایرانشناسی استنفورد آمریکا این خبر را تایید کرد.
فیلمهای سینمایی بلند «باشو غریبه کوچک»، «شاید وقتی دیگر»، «مسافران» و «سگکشی» از مهمترین آثار او به شمار میرود. او همچنین فیلمنامه نویس «روز واقعه» بود.
نوشتن ۳۰ نمایشنامه و کارگردانی ۸ اجرای تئاتر و همچنین نگارش ۵۱ فیلمنامه، پنج روایت و شش پژوهش از جمله سوابق هنری بهرام بیضایی است.