سه ماهواره ایرانی «کوثر، ظفر-۲ و پایا» ساعت ۱۶:۴۵ فردا پرتاب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امینی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: ماهواره کوثر، سنجش از دور است و به تصویربرداری از سطح زمین می‌پردازد و همچنین بحث مخابراتی دارد یعنی پیامک را از مخاطبان دریافت کرده و در سراسر کره زمین مخابره کند.

وی افزود: ما هم اکنون دو سامانه داریم که یکی از آنها سامانه فضایش است و کاربرد تصاویر ماهواره‌ای در زمین‌های کشاورزی دارد. هر پنج روز یک بار سطح زیرکشت زمین آنان به ‎روزرسانی می‌شود و کشاورزان می‌توانند تحلیل زمین‌های خود را داشته باشند و اگر رشد گیاه دچار اختلال شده باشد با رنگ زرد یا نارنجی نشان داده می‌شود.

مدیر مالی شرکت امید فضا ادامه داد: این سامانه در تعامل با کشاورزان از قابلیت‌های دیگری برخوردار می‌شود تا کشت بهینه شود، مصرف آب کاهش یابد و پیشنهاد کشت به کشاورز بدهد.

وی اظهار داشت: دوستان می‌توانند در سایت امید فضا پویش پیام امید من را ثبت نام کنند و یک پیام به صورت رایگان ارسال کنند تا پیام آنان در سراسر زمین مخابره می‌شود.

امینی تصریح کرد: ماهواره کوثر دسترنج کارکنان شرکت امید فضا است و ۷۰ نفر کارمند دارد که میانگین سنی آنان ۲۶ سال است و همه آنان نخبه‌های این سرزمین به شمار می‌آیند.

وی درباره پیامد‌های این پرتاب گفت: سال گذشته که ماهواره کوثر و هدهد پرتاب شد، مجله نیوزلیک تیتر زد که ایران به واسطه پرتاب ماهواره‌ها توسط بخشی خصوصی وارد رقابت و مسابقات فضایی شده و در کنار آمریکا، چین و روسیه قرار گرفته است.