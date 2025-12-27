پخش زنده
سرپرست امور فنی، مهندسی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: عملیات ساخت فاز اول موزه دفاع مقدس و مقاومت استان پیشرفت ۶۴ درصدی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خواجهنصیر با اشاره به پیشرفت ۶۴ درصدی ساخت فاز اول موزه دفاع مقدس و مقاومت و چینش ادوات مختلف نظامی در محوطه موزه استان، اظهار کرد: اکنون با پیگیریهای مستمر مدیرکل بنیاد حفظ آثار استان، ادوات مختلف نظامی با کمک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و حمایت برخی دستگاههای استان در محوطه این موزه چیده شده تا دانش آموزان و کاروانهای راهیان نور بتوانند از آنها بازدید کنند.
وی افزود: با توجه به فعالیت مستمر پیمانکار این طرح عمرانی امید میرود تا اواخر بهمن ماه فاز اول موزه دفاع مقدس و مقاومت استان به بهره برداری برسد.
خواجه نصیر بیان داشت: به زودی مردم شهیدپرور خوزستان از این فضای ارزشی و معنوی جهت میزبانی از برنامهها و مراسمات بهرهمند میشوند.
باغ موزه دفاع مقدس خوزستان در کنار پل نهم و پارک شهروند اهواز در حال احداث است. ساخت این باغموزه دفاعمقدس از نیمه دوم سال ۹۷ در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار آغاز شده است.
استاندار خوزستان نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد موزهای جامع و هنرمندانه برای دفاع مقدس در استان خوزستان، این اقدام را فراتر از یک پروژه اداری و یک «رسالت انقلابی، انسانی و تاریخی» اعلام کرده و ایجاد موزهای شایسته برای پایتخت دفاع مقدس یک ضرورت و رسالت تاریخی دانسته است.
همچنین مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان در این خصوص گفته بود که فاز نخست موزه دفاع مقدس شامل دیوارکشی، محوطهسازی، سالن آمفیتئاتر و بخشهای فرهنگی است و در تلاشیم تا این فاز را در ۲۲ بهمنماه امسال به بهرهبرداری برسانیم و فاز دوم نیز شامل گالریها خواهد بود.
سرتیپ دوم پاسدار حاجتی همچنین بر اهمیت طراحی دقیق این مجموعه تاکید داشته و از برنامه ریزی برای ایجاد باغموزهای گردشگری ۱۰ هکتاری ویژه دانشآموزان و دانشگاهها خبر داده بود.