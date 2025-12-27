\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u06f1\u06f3 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u06f7\u06f7 \u0646\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0648 \u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u0647\u0645 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u0628 \u0631\u062a\u0628\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\n